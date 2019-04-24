Sivas Yatırım İzleme Sistemi hayata geçti

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği 2023 Sivas vizyon uygulamaları kapsamında hazırlanan Sivas Yatırım İzleme Sistemi'nin (SİVİS) tanıtımı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Kongresi'nin 100. yılı olduğunu anımsatarak, "Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılı hepimiz için büyük anlam ifade ediyor. Hep bir elden 2023 Türkiye'sini inşa ederken '2023'te nasıl bir Sivas görmeyi umut ediyoruz?' sorusunu kendimize sormamız gerekiyor. Gittiğiniz yolun nereye gittiğini bilmiyorsanız, kaç kilometre yol yaptığınızın hiçbir önemi yok. Bu nedenle 2023 yılı, tüm ülkemiz için olduğu kadar şehrimiz için de bir vizyon anlamı taşımalıdır. Sivas'ın 2023 vizyonunu inanıyorum ki hep beraber ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Ortak aklın önemli olduğunu vurgulayan Ayhan, kurumların ortak hareket edebilme beceresini kazanmaları gerektiğini belirtti.

2023 Sivas Vizyonu için uzun zamandır bir çalışma yürüttüklerini aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas’ın 2023 Vizyonu için 13 başlık belirledik. Elbette bunlar dinamik yapılar, bir vizyon çarkı olarak düşünmenizi istiyorum. Şu ana kadar 5 alanda 2023 vizyonumuzu açıkladık. Bunlar, 2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi, Spor Sivas Projesi, Dert Etme Biz Varız Sosyal Destek Projesi, Tarım Sivas Projesi, Kültür-Turizm Sivas Projesidir. Diğer alanlarla da devam edeceğiz. Burada özellikle bazı hususların altını çizmek istiyorum. Biz, kurumların standart yaptığı işlerden daha çok kurumsal kapasitelerini farklı dinamiklerle besleyerek ortaya koyabilecekleri ve şehre katma değer sağlayacakları projeleri vizyon çalışmaları olarak nitelendiriyoruz. Standart kurum faaliyetlerinde ise bakanlık hedeflerinin daima üzerinde bir seyir hedefimizi koruyoruz."

SİVİS'in Sivas Valiliği tarafından geliştirilen özel bir sistem olduğunu vurgulayan Vali Salih Ayhan, "Yatırımların anlık olarak takibine imkan verecek SİVİS yatırım girişi, dokümantasyon, raporlama, mesaj olmak üzere 4 bileşenden oluşuyor. Özellikle veri girişleri ve veri güncellemesi noktasında kurum müdürlerimizden büyük bir hassasiyet bekliyorum. Şuan yatırımı olan kurumlarımızdan bir asıl, bir yedek ve kurum müdürü olmak üzere 3 kullanıcı sisteme tanımlanmış durumda. Veri girişlerinin 10 Mayıs"a kadar tamamlanmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.