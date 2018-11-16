Sivas ve Niğde'de kar yağışı

SİVAS (AA) - Sivas ve Niğde'de aralıklarla kar yağışı etkili oluyor.

Sivas'ta bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bugün yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Kimi vatandaşlar kar yağışını fırsat bilerek fotoğraf çektirdi ve kar topu oynadı.

Kar yağışı dolayısıyla güzel görüntüler de oluştu. Paşabahçe Mesire Alanın'daki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Sivas-Malatya kara yolundaki Yağdonduran ile Sivas-Suşehri kara yolundaki Geminbeli geçitlerinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

Geminbeli'de zincirsiz araçların geçişlerine izin verilmezken, kara yolları ekipleri yol temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

- Niğde

Niğde'de etkili olan kar yağışı, kenti adeta beyaza bürüdü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Niğde Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekipleri, kent merkezi ve köylerde yol temizleme ve buzlanmalara karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar yağışını fırsat bilenler kar topu oynayarak, karın keyfini çıkardı.