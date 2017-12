Sivas Valisi Gül'den yeni yıl mesajı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, yeni yılın yeni bir başlangıç ve yeni bir umut olduğunu belirtti.

Vali Gül, yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajında, 2017 yılının huzur, güven ve esenlik içerisinde geçirildiğini aktararak, "Bizi 2023, 2071 hedeflerimize yakınlaştıracağına inandığımız bir yıla daha girmenin heyecanı içerisindeyiz. Geride bıraktığımız 2017 yılı il yöneticilerinin ve halkımızın yalnızca gelişmeye odaklanması ve bu yönde ortak hareket edebilmesiyle Sivas'ımız için tam manasıyla bir gelişim, atılım ve kalkınma yılı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Sivas'ta yaklaşık 18 ay önce göreve başladığını anımsatan Gül, ortaya konulan hedefleri büyük oranda gerçekleştirdiklerine dikkat çekti.

Gül, şunları kaydetti:

"Hedeflerimizden vazgeçmeden sorunlara çözüm üreterek engelleri aşarak yolumuza devam etmenin ve bunların yanı sıra yeni hedefler ortaya koymanın huzuru ve mutluluğu ile yeni bir yılı geride bırakıyoruz. Yenileneceğimiz, yeni bir yılın heyecanıyla daha bir şevkle çalışmaya devam edeceğimiz 2018 yılının Sivas'ımız için bir hasat zamanı olacağını düşünüyorum. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki 2018 yılı ilimiz için özellikle son yıllarda yürütülen faaliyetlerin, yapılan görüşmelerin, uzun uğraşlar sonucunda bir plan dahilinde ortaya konulan projelerin meyvelerini toplama yılı olacaktır. Geride bıraktığımız 2017 yılında ilimizin geçmişini ve tarihteki önemini ortaya koyduğumuz etkinliklerimizin yanı sıra bugün sahip olduğu ve gelecekte de Sivas’ımızı üst noktalara taşıyacak kültür, turizm, eğitim, sağlık, ulaşım, tarım, spor, istihdam, maden gibi önemli potansiyellerimizi açığa çıkaran tanıtan faaliyetler düzenledik. Bunların yanı sıra devletimizin şefkatli elini, imkanlarımız ölçüsünde ilimizin tüm geneline ulaştırma yönünde yoğun çaba gösterdik. Bu çalışmalarımızda bizlere her zaman destek veren ve ziyaretleri ile ilimizi onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, bakanlarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

- "Çalışmalarımız 2018 yılında da artarak devam edecektir"

Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, il içi ve il dışındaki Sivaslılar ile birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın güzel örneklerini sergilediklerini vurgulayan Gül, ilin her kademesinde görevli personel ve vatandaşlarla ortaya konulan yeni yaklaşımlar ile güçlü irade ve hedeflere ulaşma isteğinin, geride bırakılan yılın Sivas için tam manasıyla bir atılım ve kalkınma yılı olmasını sağladığına işaret etti.

Sivas'ı tüm yönleriyle üst sıralara ulaştırma hususunda alınması gereken daha çok mesafenin olduğuna dikkat çeken Vali Gül, şöyle devam etti:

"Her fırsatta ısrarla dile getirdiğimiz gibi topraklarımızın altındaki ve üstündeki zenginliklerimizin en iyi şekilde değerlendirilmesi, ilimizin mevcut sorunlarının çözümlenmesi Sivas'ımızı ulusal ve uluslararası platformlarda hak ettiği konuma ulaştıracak projelerin hayata geçirilmesi temel amacımızdır. 2017 yılında bu amaca yönelik gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız, 2018 yılında da artarak devam edecektir. Bizler ilimizin ve ülkemizin kalkınması, refah seviyesinin yükselmesi için çalışırken, aynı zamanda her birimize bu yolda büyük sorumluluklar düştüğünün bilinciyle hareket etmeliyiz. Vatandaşlarımızı memnun etmek, istek ve taleplerine cevap vermek için kapımız aziz milletimize 24 saat açıktır. Her şeyin en iyisine, en güzeline layık olan Sivaslı hemşehrilerimin yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere il mülki hudutları dahilinde gerekli önlem ve tedbirlerin alındığını belirtmek isterim."