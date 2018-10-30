Sivas Valisi Gül'den veda ziyaretleri

SİVAS (AA) - Valiler kararnamesi ile Gaziantep Valiliğine atanan Sivas Valisi Davut Gül, veda ziyaretleri kapsamında Zara ilçesine geldi.

Zara Hükümet Konağı önünde ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Gül, Kaymakam Mehmet Sayın'ı makamında ziyaret etti.

Kaymakam Sayın, ziyarette Gül'e Zara Leylekli Konağının bulunduğu yağlı boya çalışması hediye etti.

Daha sonra Zara Belediyesine gelen Vali Gül, Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala'yı da makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Gül, ziyarette Sivas'ın ve ilçelerinin kendisinde ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Dolu dolu bir süreç yaşadık. Aynı zamanda hemşehriniz olan Milletvekilimiz Mehmet Habib Soluk Bey'in de değerli katkılarıyla çok güzel hizmetler gerçekleştirildi." diye konuştu.

Kurum amirleri ve muhtarlarla hatıra fotoğrafı çekinen Gül, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.