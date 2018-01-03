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Sivas Valisi Gül'den okul ziyareti

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak anasınıfı öğrencileri ile bir araya gelen ve şarkı söyleyen çocukları dinleyen...

03 Ocak 2018 Çarşamba 17:42
Sivas Valisi Gül'den okul ziyareti
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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk olarak anasınıfı öğrencileri ile bir araya gelen ve şarkı söyleyen çocukları dinleyen Vali Gül, minik öğrencilerle yakından ilgilenerek, çocukların okullarına yönelik bazı isteklerine de olumlu yanıtlar verdi.

Okuldaki bazı donatıları gezerek okulun fiziki durumu hakkında idarecilerden bilgi alan Gül, daha sonra öğretmenlerle toplantıda bir araya geldi.

Çocukların daha iyi eğitim alması noktasında fedakarlık isteyen Gül, birçok hususta başarılı bir okul gördüğünü belirterek, her öğrenciyi kendi çocukları gibi görmelerini ve çocukların sosyal bir faaliyetle ilgilenmesi gerektiğini ifade etti.

Eğitimcilere kapılarının her zaman açık olduğunu da vurgulayan Vali Gül, ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
Okul ZiyaretiSivas Valisi Davut Gül
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