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Sivas Valisi Gül'den esnaf ziyareti

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, bazı kuruluşlarla esnafı ziyaret etti. Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, kentte faaliyet gösteren Çevik Beton Santrali ile sanayi sitesi ve Dikilitaş bölgesindeki bazı esnafları ziyaret...

28 Aralık 2017 Perşembe 10:38
Sivas Valisi Gül'den esnaf ziyareti
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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, bazı kuruluşlarla esnafı ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Gül, kentte faaliyet gösteren Çevik Beton Santrali ile sanayi sitesi ve Dikilitaş bölgesindeki bazı esnafları ziyaret etti.

Beton santralini ziyaretinde, firma sahibi Talip Çevik'ten çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sivas'ta 10 bin kişilik yurt inşaatının hazır beton ihtiyacına da cevap veren santralin büyüyerek, il ekonomisine ciddi katkılar sağladığını belirten Gül, istihdama katkı yapan tüm firmaları takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Gül, 4 Eylül Sanayi Sitesi ve Dikilitaş Kangal İşhanı'nda da esnaf ziyaretleri yaptı.

Esnafların kentin can damarı olduğunu ifade eden Gül, kapılarının kendilerine 24 saat açık olduğunu belirtti.

Vali Davut Gül, aynı iş hanı içerisinde hizmet veren Tesbihçiler Çay Evi'ni de ziyaret ederek, burada sergilenen tesbihler ve tesbih borsası hakkında çay evi sahibi Gani Yıldırım'dan bilgi aldı.

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Esnaf ZiyaretiSivas Davut Gül
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