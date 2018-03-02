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Sivas Valisi Gül yaralanan polis memurunu ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Suşehri ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın çarpması sonucu yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya...

02 Mart 2018 Cuma 18:10
Sivas Valisi Gül yaralanan polis memurunu ziyaret etti
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SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Suşehri ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayarak kaçan aracın çarpması sonucu yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisinde tedavisi süren polis memuru Abdurrahman Kaya'yı ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini ileten Gül, doktorlardan hastanın tedavi süreci hakkında bilgi aldı.

Gül, yaralı polis memurunun bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Hastanede yatan yazar Kadir Üredi'yi de tedavi gördüğü Nöroloji bölümünde ziyaret eden Gül, şehrin yaşayan hafızasının bir an önce sağlığına kavuşmasını ve kentin kültürel yayıncılığına katkılarının sürmesini dileyerek, "Söz yürekten süzülür, zihinde yoğrulur, dilden dökülür. Kimi zaman kaleme ulaşır, kağıda yazılır. Kadir Üredi'nin sözleri de kaleme ve kağıda kavuştu. İnşallah yazarımız ilimize yine güzel eserleri ile katkı sunacak." dedi.

Vali Davut Gül, hastanede yatan diğer hastaları da ziyaret ederek bir süre görüştü.

Anahtar Kelimeler:
Hasta ZiyaretiSivas Valisi Davut Gül
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