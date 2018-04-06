Sivas Valisi Gül Suşehri'nde

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Suşehri ilçesinde, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) Türkiye'yi temsil edecek 2 okulu ziyaret etti.

Gül, PISA programına katılacak Suşehri Çok Programlı Lisesinde Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yıldız ve ilçe protokolü tarafından karşılandı.

Okulun çok amaçlı salonunda düzenlenen tanıtım programında konuşan Gül, PISA programında Türkiye’yi Sivas’tan 4 okulun temsil edeceğini ve bu okullardan ikisinin Suşehri'nde olduğunu söyledi.



Gül, şunları kaydetti:

"Siz, hem Suşehri'ni, hem Sivas'ı, hem de Türkiye’yi temsil edecek öğrencilersiniz. Motive olmanız, sorulara odaklanmanız, örnek soruları çözmeniz çok önemli. Biz PISA'da uluslararası öğrenci değerlendirme programında hak ettiğimiz yerde değiliz. Bizim eğitime harcadığımız para çok fazla. Gelişmiş ülkeler arasında, ekonomisi en büyük 20 ülke arasında, gayrisafi milli hasılasının yüzdelik dilimi anlamında eğitime en çok yatırım yapan ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla bunun bir karşılığının olması lazım. Sizlere güveniyoruz."



Gül, daha sonra PISA programına katılacak Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Burada öğrencilerle bir süre sohbet eden Gül, Suşehri ilçesinden 72 öğrencinin PISA'da Türkiye'yi temsil etmenin onurunu yaşayacağını belirtti.