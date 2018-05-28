Sivas Valisi Gül sportif faaliyetleri değerlendirdi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Salim Kılıç'tan kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kılıç, toplantıda yaptığı sunumda, 2002 yılından bugüne kadar gençlerin spor yapabilmelerine olanak sağlamak amacıyla il genelinde çok sayıda spor tesisi yapıldığını belirtti.

Kurum bünyesinde 51 antrenör bulunduğunu aktaran Kılıç, "İlimizde 7 bin lisanslı sporcumuz var, okul sporlarını da dahil ettiğimizde 3 bin 400 sportif faaliyet yapılıyor." ifadesini kullandı.

Vali Gül de Sivas'ta Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğünün faaliyetlerinde önemli mesafelerin kat edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eksiklerimiz var. Hedeflerimize tam olarak ulaşamadık. 3 bin 334 futbol, 7 bin 32'de diğer branşlarda aktif sporcumuz var. Bizim 58 bin aktif sporcumuz olması lazım. Türkiye ortalamasının altında kalmanın ötesinde bizim Türkiye ortalamasını yukarıya çekmemiz lazım. Mevcut 12 spor salonumuz var. Buna 20 ilave daha yapacağız ve mevcut spor salonu sayımız 32'ye yükselecek. Bu sene hepsine başlayacağız ve hepsinin ödeneği hazır. 20 spor salonunu çeşitli mahallelere yapacağız. Tüm sahalar nizami olacak. Saha ölçüleriyle ve yükseklikleriyle. Spor salonlarında yapılabilecek bütün sporlar buralarda yapılacak."

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun durumuna da değinen Gül, şunları kaydetti:

"Sivaslılar Yeni 4 Eylül Stadyumu'nun Sivasspor'un renkleriyle donatılmasını istiyor. Vatandaşlar baktığı zaman kırımızı-beyaz bir stat görmek istiyor. Dışının ışıklandırılmasını istiyorlar. Bunlar zaman içerisinde olur. Stadyum yapıldıktan sonra bu noktaya geldikten sonra bu dediğimiz estetik kaygılar daha kolay olacaktır. Geçen yıl köylere 58 halı saha yaptık. Bu yıl da hem merkezde hem de köylerde ilave halı sahalar yapıyoruz. Toplamda 70 halı saha yapmış olacağız. Buna belediyeler yaptığı halı sahalar dahil değil. Cumhuriyet tarihi boyunca Sivas'ın devlet eliyle yapmış olduğu halı sadece sahası 3 taneydi."