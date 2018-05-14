Sivas Valisi Gül, Şarkışla'da yatırımları inceledi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Şarkışla ilçesinde yatırımları inceledi.

Gül, ilk olarak yapımı devam eden Kent Meydanı'nda incelemelerde bulundu. Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş’ı makamında ziyaret eden Gül, ilçede yapımı devam eden kamu yatırımları hakkında brifing aldı.

Yıldırım Mahallesi'nde inşaatları süren Şarkışla Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve 16 derslikli İmam Hatip Lisesinde incelemelerde bulunan Vali Gül, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şarkışla-Cemel Beldesi arasında yapımı tamamlanan bölünmüş yolda da incelemelerde bulunan Gül, ilçede altyapı yenileme çalışmaları kapsamında Damlaca Mahallesi'ndeki çalışmaları yerinde gördü.

Şarkışla’nın her geçen gün daha da geliştiğine değinen Gül, “Burada kaymakam olarak görev yaptığım dönemden biliyorum, Şarkışla’nın en büyük sorunu içme suyu ve altyapı sorunuydu. Dolayısıyla bu sıkıntıların giderilmesi için yapılan çalışmalar vatandaşlarımızı ve bizleri sevindirdi. Bu vesileyle altyapı sorunu çözen başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz olmak üzere Belediye Başkanımız Ahmet Turgay Oğuz'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şarkışla'ya yapılan yatırım küçümsenecek bir yatırım değil." dedi.

Vali Gül’ün Şarkışla’daki incelemelerine Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, kaymakam adayı Aydın Uyanık, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Gürçayır Belde Belediye Başkanı Osman Özkan ve kurum amirleri katıldı.