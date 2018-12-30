Sivas Valisi Ayhan'ın köy ziyaretleri

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, merkeze bağlı Yakupoğlan ve Kurtlapa köylerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yakupoğlan köyü girişinde karşılandıktan sonra muhtarlıkta köy sakinleri ile bir araya gelen Ayhan, "Bölgeyi ve insanlarını çok iyi tanıyorum, sizlerin gönlümüzdeki yeri ayrı. Bu yörede tarımsal sulama ve hayvancılık başta olmak üzere altyapı, içme suyu gibi birçok hususta kırsalda ki yaşam kalitesinin artırmak bizlerin vazifesi." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Kurtlapa köyünü geçen Ayhan, köylülerin taleplerini dinledi. Köyün halıcılıkta söz sahibi olması için çaba gösterdiklerini aktaran Ayhan, "Bu bölge halkının Sivas halısı konusunda çok maharetli olduğunu biliyorum, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz koordinesinde kuracağımız yeni halı tezgahlarıyla kadınlarımız üretecek ve Sivas'ın önemli bir markası olan geleneksel halılarımız tekrar gün yüzüne çıkacak." dediği bildirildi.

Vali Ayhan'a ziyaretleri sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya eşlik etti.

