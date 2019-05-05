Sivas Valisi Ayhan'dan ramazan mesajı

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ayhan, mesajında, ramazanın ülkeye, millete, İslam alemine ve bütün insanlığa huzur, barış, merhamet ve esenlik getirmesini diledi.



"Ramazan, iman ve ibadetimizin yanı sıra ihsanımızı, ahlakımızı, erdem ve faziletlerimizi de biz Müslümanların gündemine taşır." ifadelerini kullanan Ayhan, şunları kaydetti:

"Ramazan bizi kanaate, samimiyete, tevazuya ve merhamete davet eder. Ramazanın en büyük kazancı, gönlümüzün derinliklerine kadar sevinci hissetmek ve o sevinci ve neşeyi aile efradımıza, komşularımıza, dostlarımıza, arkadaşlarımıza hatta bütün insanlığa yaymaktır. Bu kapsamda Sivas Valiliği olarak ramazanın Kur'an ikliminde, ilahi kelamın esintisi ile huşu içinde hem merkezde hem ilçelerimizde hem de köylerimizde en iyi şekilde idraki için gereken tüm hazırlıklar tamamlanmış ve alınması gereken tedbirler alınmıştır. Hastanelerimizde özellikle acil servis hizmetlerinde ve gece poliklinik hizmetlerinde ramazan dolayısıyla ilaveler yapılarak, vatandaşlarımızın iftardan sonra da acil müdahalesi, tedavisi ve muayenesi hızlı ve etkin olarak yapılabilecektir. "



Ayhan, ramazanın duaların kabul olduğu müstesna günlerden olduğunu vurgulayarak, "Dünyanın farklı yerlerinde kardeşlerimizin yaşadığı zulmün, baskının, işkencenin, mazlumiyet ve mağduriyetlerin son bulması için Yüce Rabbimize dua ve niyaz edelim." ifadelerini kullandı.

