Sivas Valisi Ayhan'dan huzurevine ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Anneler Günü dolayısıyla İhramcızade İsmail Hakkı Toprak Huzurevi’ni ziyaret ederek annelerle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, huzurevi sakinlerine hayırlı ve sağlıklı ömürler dileyerek, bir süre sohbet etti. Yaşlıların hatırlarını soran ve Anneler Günü'nü kutlayan Vali Ayhan, "Bizleri büyük fedakarlıklarla büyüterek bugünlere hazırlayan kıymetli annelerimizin Anneler Günü nedeniyle yüzlerini güldürmek istedik." ifadelerini kullandı.

Yaşlıları sadece bugüne özgü değil zaman buldukça ziyaret ettiklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Sizlerin de benim ailemin bir ferdi olduğunuzu unutmamanızı, devletimizin var olduğu sürece daima sizlerin yanında yer alacağımızı belirtmek isterim. Sizler, bizim için gerçekten önemli bir hazinesiniz. Her biriniz bilginizle, tecrübenizle, bize aktaracağınız tüm değerlerle ulu çınarlarsınız. Sizlerden istifade etmemiz lazım. Özellikle yeni nesillerin, sizleri can kulağıyla dinlemesi gerekiyor. Dolayısıyla gençlerimizin sizleri daha sık ziyaret etmelerinde fayda var."



Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, huzurevi ziyaretinin ardından Şehit Piyade Onbaşı Yunus Karataş’ın annesi Cezanur Karataş’ı da ziyaret etti. Şehidin annesi ile bir süre sohbet eden Ayhan çifti, sağlıklı ve uzun ömürler diledi.