Sivas Valisi Ayhan'dan

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Atatürk'ün Milli Mücadele döneminde Sivas'ta 108 gün kalmasıyla ilgili herhangi eser hazırlanmadığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ayhan, Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nde katıldığı "Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu"ndaki konuşmasında, ismini vermek istemediği bir siyasetçinin "Sivas'ta 108 gün" ile ilgili bir çalışma yapılmadığını iddia ettiğini belirtti.

Bu siyasetçinin, katıldığı televizyon programında, Sivas ziyaretinin ardından bir kitap bastırdığını anlattığını ifade eden Ayhan, "Teşekkür ederim, güzel bir anlayış, Sivas'ta kısa bir zaman kalıp da Sivas'a bir şey bırakmaya çalışmak güzeldir. Sivas, her anlamda bir kültür hazinesidir, her metrekaresinden mutlaka kitap yazılır ama bir haksızlık olduğunu düşünüyorum, maksadım polemik yaratmak değil." dedi.

Bir hakkı teslim etmek istediğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Tarihteki insanların hizmetlerine, emeklerine haksızlık yapmak hiç doğru değil. Anlatırken, özellikle şunu vurgulamaya çalışıyor, 'Sivas'ta 108 gün' ile ilgili hiçbir çalışma yapılmamış. 'Araştırdım, kaynak bulamadım' diye bir konuşma vardı. Bundan öncelikle rahatsız oldum, siyasi bir malzeme olur diye cevap vermek istemedim. Sosyal medyada da görünce bu feryada Sivas Valisi olarak kayıtsız kalmamam gerektiğini düşünmekteyim. Sivas'ta geçmiş dönemde özellikle '108 Gün' isminde aynı kitaplar basılmıştır. Belediyemiz ve Valiliğimiz setler halinde bunu yaptı. İsim dahi aynı, 'Milli Mücadelede Sivas 108 Gün.' Basılan kitapta hemen hemen isim de aynı. Hatta kitabın ana kaynak yazım, birinci sırasında da yine bu kitap kaynak gösteriliyor. Hem bu kitabı kaynak göstermek hem de 'Sivas'ta böyle bir çalışma yapılmadı' demek garip bir durumdur. Yani burada bir iyi niyet yoksunluğu var ya da popülist bir davranış var. Kendisini sizlerin takdirine bırakıyorum."

Sivas'ta "Çocuk Gözüyle 108" adlı bir yazılı eserin de bulunduğunu belirten Ayhan, "Bunu neden gündeme almak istedim, yani Sivaslılar ile 108 gün kavramı çok anlamlı. Bana göre bunun patentini de almamız lazım, bizim değerimiz. Çok anlamlı hale de gelmeye başladı." diye konuştu.

Bu yönde çalışma ve kaynakların araştırılmasının devam ettiğini dile getiren Ayhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni bir kavram icat edilmiş gibi kamuoyuna sunuluyor. Kamuoyu da satın alıyor, bu satın almanın sebebi de bizim suskunluğumuzdan kaynaklanıyor. Ama suskunluğumuz asla bir zafiyetten değil, Sivaslıların asaletindendir diye düşünüyorum. Sivas, Atatürk'e 108 gün ev sahipliği yapmış. Tarihi kimliğe sahip Sivas'ın halkının hissiyatını dile getirmem, hem emeğe saygıyı fark ettirmem hem de Sivas Valisi olarak da kurumların hakkını muhafaza etmem gerekir. Üniversitemiz, belediyemiz, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimizin bu manada çok çalışma yaptığını söylemek istiyorum."