Sivas Valisi Ayhan Suşehri'nde

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Suşehri ilçesini ziyaret etti.

Suşehri ilçesine gelen Ayhan, Hükümet Konağı önünde Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve kurum amirleri tarafından karşılandı.

Ayhan, Partal'ı makamında ziyaret ederek ilçede yapımı devam eden yatırımlar hakkında detaylı brifing aldı.

Daha sonra merkez karakolunu ziyaret eden Ayhan, Emniyet Müdürü Halil Uludağ'dan da ilçedeki asayiş hakkında bilgi aldı.

Ayhan, ardından Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen muhtarlar toplantısına da katılan Ayhan, "Özellikle köylerimizdeki ezanlarımızın dinmemesi, bayrağımızın dalgalanması için hizmetlerimizi götürmeye devam edeceğiz. Çünkü köyler bizim ata topraklarımızdır. Özellikle Suşehri'nin sorunlarının birçoğunun tamamlandığını gördüm. İnanıyorum ki, bundan sonrada sorunlar giderilmeye devam edecektir. Bizler güçlü olalım, birlik olalım. Ben değil, biz olarak güzel kararlarımızla ilimizi, ilçelerimizi ve köylerimizi şaha kaldıralım." diye konuştu.

Vali Ayhan, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel'i de makamında ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapımı süren yeni hükümet konağında ve devlet hastane inşaatlarını da inceleyen Ayhan, son olarak belediye sosyal tesislerinde şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemeğe katıldı.