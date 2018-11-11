Sivas Valisi Ayhan, gazilerle futbol maçında bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, gazilerle futbol müsabakasında bir araya geldi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinin organizesinde, Sivas-Erzincan kara yolundaki bir halı sahada gerçekleşen karşılaşmada, Vali Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkan Vekili Erdal Karaca, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Mustafa Hızal ile gaziler forma giydi.



Karşılaşma sonrası açıklama yapan Ayhan, Ampute futbol takımının dünya ikincisi olduğunu hatırlatarak Sivas'ta gazi futbol takımı kurmayı arzuladıklarını belirtti.



Müsabakaya katılan gazilere teşekkür eden Ayhan, "Kan akıtılarak, can verilerek sahip çıkılan bu topraklarda huzur içinde yaşıyorsak, elbetteki şehit ve gazilerimizin sayesindedir." ifadelerini kullandı.



Şehit aileleri ve gazileri için her şeyin en güzelini ve iyisini yapmanın en büyük görevleri olduğunu aktaran Ayhan, "Bugün de onlarla birlikteyiz. Gazilerimizin sosyal, kültürel ve sportif çalışmalarında her zaman yanlarında olacağız. Onların bir araya gelip spor yapmasından da mutluluk duyduk. İnşallah bu güzel kadro büyük başarılara imza atar." açıklamasında bulundu.



Birlik ve beraberlik içerisinde geçen karşılaşmanın ilerleyen günlerde de devam etmesini arzuladıklarını belirten Vali Ayhan, sahadan galip ayrılanın kardeşlik olduğunu sözlerine ekledi.