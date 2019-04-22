Sivas Valiliğinden Kangal köpeği tanıtım atağı

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Valiliği, dünyaca ünlü Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak amacıyla kente yaklaşık 10 kilometre mesafedeki İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'ni uluslararası standartlara getirmek için çalışma başlattı.

Kentin önemli değerlerinden Kangal köpeğinin hem ulusal hem de uluslararası alanda daha iyi tanıtılmasını hedefleyen Valilik, 1600 rakımlı Meraküm Tepesi'ndeki İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'ni rehabilite edecek.

Havalimanından Kangal köpeği eğitim ve üretim merkezine ulaşımın sağlanacağı proje kapsamında, modern teşhir alanları oluşturulacak.

Kangal köpeklerinin her türlü ihtiyaçları düşünülerek daha modern hale getirilecek merkezin, Sivas'a gelen ziyaretçilerin uğrak yeri olması hedefleniyor.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kangal köpeklerinin "Anadolu aslanları" olarak anıldığını, sadakati, sıcaklığı ve heybeti ile bilindiğini söyledi.

Kangal köpeklerinin Sivas'a değer kattığını vurgulayan Ayhan, "Sivas'ın birçok nimeti vardır. Bunların en önemlisi uluslararası markamız, Sivas'ın sembolü Kangal köpeğidir. Yani Anadolu aslanıdır ama bu markamız arzu ettiğimiz seviyede değil. Bunun bir merkezden kontrol edilmesi, ıslahının korunması, gelecek nesillere aktarılması ve görünürlüğünün artırılması için geç kalınmış bir çalışmamız var." dedi.

Ayhan, Meraküm'deki merkezin önemli olduğunu belirterek şöyle konuştu:



"Bulunduğumuz bu mekan, Sivas merkezden daha yüksekte bir yer, bu ırkın ve köpeğin özeliklerine haiz bir bölge. Kışı sert ve yayla gibi. Bu bölgeyi uluslararası standartlarda Kangal köpeğine uygun bir şekilde dizayn edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bu bölgeyi güzel bir şekilde teşhir ve tanzim edeceğiz. Doğayla baş başa, koyunlarımız ile beraber hem üretim merkezi, hem de teşhir merkezi olacak. Sivas'a her gelenin uğrak yeri yapmaya çalışacağız. Havalimanından buraya bir yol yapacağız, buradan da il merkezine geçişi sağlayacağız. Bu bölgeyi iyi bir şekilde rehabilite edeceğiz."

Proje çalışmaları kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile irtibatta olduklarını dile getiren Ayhan, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünde projemiz son aşamaya geldi. Bu yıl içerisinde Kangal köpeklerimizi, tanıtımları, görünürlükleri ve korumasıyla dünya standartlarında iyi bir noktaya getireceğiz." ifadelerini kullandı.

- Kontrol tek merkezden olacak

Ayhan, Kangal köpeğinin kontrolünü tek bir merkezden yapmayı da hedeflediklerini anlatarak şunları söyledi:

"Kangal köpeği, Kangal ilçemize müsemmadır, orayla da bağlantılı olacak. Birbirlerini desteklemeleri gerekir. Bura ile bağlantılı bir şekilde olacak ama tabiri caizse fason ve kontrolsüz üretim ile satış yerleri var. Bunun da takibini, kontrolünü yapacağız. Özelikle bu ırk ve değerimiz üzerinden bazı sivil toplum kuruluşları çatısı altında yanlış organizasyonlar yapılıyor. Bunu kabul etmiyoruz. Dilimin varmadığı ve bildiğim birçok husus var. Bunu da takip ediyoruz. Bunun kontrolü artık Sivas Valiliğinde, bunun kontrolünü sağlamak ve korumak Valiliğin asli görevidir. Kangal köpeği ile ilgili yazın Kangal köpeği güzellik yarışması yapacağız. Bunun da kontrolünü biz sağlayacağız. Bunu da geleneksel hale getireceğiz. Bu ırkın korunması, bir merkezde toplanması, bir noktadan yürütebilmesi açısından böyle bir çalışmamız var. Bu proje ile Sivas'a ziyarete gelenler, Kangal köpeğini ziyaret etmeden ayrılmayacak. Bu değerimiz, bu zamana kadar sadece dilimizdeydi. Bunu somutlaştırmamız gerekir."

Kangal köpeğinin tanınırlığını artırmayı amaçladıklarını kaydeden Ayhan, "Bu köpekleri hayatın içine katmamız gerekir. Kontrolsüz olmasın, derli toplu olsun. Sivas'la Kangal köpeğinin arasını açmaya kimsenin de gücü yetmeyecek." dedi.

Ayhan, önemli bir görevi fedakarca yerine getiren çiftliğin işletmecisi Hüseyin Yıldız'a da teşekkür etti.

