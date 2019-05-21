Sivas Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, Vali Salih Ayhan ile Valilik Özel Kalem Müdürü Himmet Taşpınar'ın adı kullanılarak dolandırıcılık yapmak isteyenlere karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşları dolandırmaya yönelik girişimlerin tespitinin ardından savcılık ve emniyet güçlerine bilgi verildiği belirtildi. İhtiyaç sahiplerine yardım bahanesiyle dolandırıcıların vatandaşlardan kredi kartları, hesap numaraları ve kart şifrelerinin istenildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hiçbir makamın ve kamu kurumunun vali ya da özel kalem olarak vatandaşlarımızdan ramazan dolayısıyla bağış istemeleri gibi konular söz konusu değildir. İhtiyaç sahiplerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile gerekli yardımlar yapılmakta, hiç kimse mağdur edilmemektedir. Dolayısıyla vali ve özel kalem adını kullanarak bağış talebinde bulunanlara asla itibar edilmemeli, bu şekilde cereyan eden olayların valiliğe bildirilmesi gerekmektedir. Art niyetli kişilerin tespit edilmesi ya da telefon dolandırıcılığına maruz kalınması halinde en yakın polis merkezlerine de bilgi verilmesi veya 112 (155) ihbar hatlarına şikayette bulunmaları ve kurumumuzu da bilgilendirmeleri önem arz etmektedir."

Açıklamada, "Vali ve diğer mülki makamların iletişim kanallarını kullanarak vatandaştan hiçbir şekilde para, bağış talebinde bulunamayacağını saygıdeğer halkımıza bir kez daha hatırlatır, bu tür isteklere inanmamalarını, tanımadıkları kişilerden gelen telefonlara yanıt vermemelerini, hiç kimseyle şifre ve kart numaralarını paylaşmamalarını önemle rica ederiz." ifadelerini kullandı.