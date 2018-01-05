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Sivas Vadi Federasyonundan 20 öğrenciye burs

SİVAS (AA) - Sivas Vadi Federasyonu tarafından Suşehri ilçesinde yüksek okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi 20 öğrenciye burs verildi. Sivas Vadi Federasyonu mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ersoy Özbek, yaptığı yazılı açıklamada,...

05 Ocak 2018 Cuma 12:58
Sivas Vadi Federasyonundan 20 öğrenciye burs
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SİVAS (AA) - Sivas Vadi Federasyonu tarafından Suşehri ilçesinde yüksek okullarda eğitim gören ihtiyaç sahibi 20 öğrenciye burs verildi.

Sivas Vadi Federasyonu mali işlerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Ersoy Özbek, yaptığı yazılı açıklamada, 2006 yılında kurulan federasyonun, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güzel hizmetlere imza atacağını belirtti.

Federasyon Başkanı Yücel Aydın ve yönetiminin, vadi ilçelerine hizmet aşkıyla çalıştığını aktaran Ersoy, "2017-2018 burs çalışması kapsamında, Suşehri ilçemizde bulunan yüksek okullarda eğitim gören, eğitim amacıyla başka illerden Suşehri’ni tercih eden ihtiyaç sahibi 20 öğrencimize burs vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız ilçemizi tercih eden ihtiyaç sahibi yüksekokul öğrencilerimize destek vermektir. Bir nebze bu sıkıntılarına destek olabildiysek ne mutlu bizlere. Öğrencilerimizin hesaplarına yatan burs paralarını güzel günlerde harcamalarını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ersoy, sadece Suşehri’nin yanı sıra diğer ilçelerdeki öğrencilere de burs verdiklerini vurguladı.



Anahtar Kelimeler:
BursSivas Vadi FederasyonuSuşehri
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