Sivas TSO, Zara'da iftar programı düzenledi

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Zara ilçesinde düzenlediği iftar programında üyeleri ile buluştu.

Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, ramazan ayı süresince Sivas'ın her bölgesinde iftar programı düzenleyeceklerini ifade etti.

Oda faaliyetlerine de değinen Eken, "Göreve gelmemizin üzerinden bir yıl geçti ve bu bir yıl da çok hizmetler gerçekleştirdik. TOBB'da Sivas'a yer verilmesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yaparak ilimizin öncelikli hizmetlerini iletmemiz gibi faaliyetlerimizle ilimize dikkatleri çekmeye çalıştık. Birlik ve beraberlik içerisinde tüm ilçelerimizdeki üyelerimize eşit hizmet sağlayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ramazan ayından sonra da ziyaretlerimizi sürdürerek tüm ilçelerimizi gezeceğiz, üyelerimizle bir araya geleceğiz." dedi.

Konuşmanın ardından Sivas TSO'nun faaliyetlerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi sunuldu, Eken tarafından Kaymmakam Mehmet Sayın ve Belediye Başkanı Fatih Çelik'e plaket verildi.

Programa, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile TSO üyeleri katıldı.