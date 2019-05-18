Sivas TSO, Zara'da iftar programı düzenledi

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Zara ilçesinde düzenlediği iftar programında üyeleri ile buluştu.
Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Sivas TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, ramazan ayı süresince Sivas'ın her bölgesinde iftar programı düzenleyeceklerini ifade etti.
Konuşmanın ardından Sivas TSO'nun faaliyetlerinin yer aldığı sinevizyon gösterimi sunuldu, Eken tarafından Kaymmakam Mehmet Sayın ve Belediye Başkanı Fatih Çelik'e plaket verildi.
Programa, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri ile TSO üyeleri katıldı.