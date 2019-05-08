Sivas TSO yönetiminden Sivas Belediyespor'a hayırlı olsun ziyareti

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Harun Budaklı'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Eken, önceki günlerde yapılan olağan genel kurul sonrası göreve seçilen Budaklı'yı kulüp tesislerinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Belediyespor'un Sivasspor'dan sonra Sivas'ın 2. markası olduğunu ifade eden Eken, "Belediyespor ilimizi hem ligde olsun hem Ziraat Türkiye Kupasında olsun aldığı başarılı sonuçlarla çok güzel temsil etmiştir. Bundan sonra da aynı başarıyla temsil etmeye devam edecektir. Sivas Belediyespor'un bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Budaklı da önceki yıllarda camiada yöneticilik yapan Eken'in, Belediyespor'a olan ilgisi ve yakınlığından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

