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Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu, Suşehri'nde

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Suşehri ilçesinde oda üyeleriyle bir araya geldi. İlçede bulunan bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Hastaoğlu, 1 Nisan'da yapılacak...

11 Mart 2018 Pazar 15:50
Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hastaoğlu, Suşehri'nde
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SİVAS (AA) - Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Suşehri ilçesinde oda üyeleriyle bir araya geldi.

İlçede bulunan bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Hastaoğlu, 1 Nisan'da yapılacak Sivas Ticaret Borsası seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Hastaoğlu, "Nisan ayı içerisinde yapılacak seçimler öncesinde arkadaşlarımızla birlikte borsamız üyelerini ziyaret ederek seçimde oy kullanmaları için davet ediyoruz. Suşehri, Koyulhisar, Akıncılar ve Gölova ilçesinde bulunan üyelerimizle bir arada olmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Borsamızın seçimlerinin üyelerimize ve Sivasımıza hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.

Sivas Ticaret Borsası'nda son 8 yılda hizmet kalitesini 5 kat arttırdıklarını ifade eden Hastaoğlu, "Kurum ve kuruluşlarda yönetici olmak fahri görevdir. Bu göreve talip olanların başta ben ve ekibim olmak üzere şahsi ve siyasi bir beklentimizin bulunmadığı gibi amacımız ilimize ve üyelerimize hizmet etmektir. Bizler kişilerin değil, projelerin ve kurumun ön plana çıkması için çalışıyoruz. Nisan ayı içerisinde yapılacak seçimde üyelerimizin desteğiyle güven tazeleyerek projelerimize kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Suşehri
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