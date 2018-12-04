Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Yıldız, fırınları gezdi

SİVAS (AA) - Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız ile Gıda ve Yem Şube Müdürü Oktay Köksal, kentte faaliyet gösteren ve yenilenen alet ve ekipmanlarla hizmet veren ekmek fırınlarını ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız ve Köksal, tadilattan geçen fırınları denetleyerek, yapılan ve yapılması planlanan işler hakkında işletme sahipleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Yıldız, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, ekmek fırınlarının teknolojiyi yakından takip etmeleri, enerji-zaman tasarrufuyla maliyeti düşürmelerinin ve ekmekte kaliteyi yükseltmek adına yaptığı çalışmaların memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Somun ekmeği sektöründe teknolojik yeniliklerin yanı sıra diğer alanlarda da iyileştirmeler yapıldığını aktaran Yıldız, "Halkımıza en iyi ekmeği, en sağlıklı şekilde sunmak için ortak akıl ile hareket etmeliyiz." ifadesini kullandı.