Sivas SGK Müdürü Boztepe'den SESOB'a ziyaret

SİVAS (AA) - Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Kadir Boztepe ve beraberindeki kurum çalışanları, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğini (SESOB) ziyaret etti.

SESOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, 16-22 Mayıs tarihlerinde kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla SESOB Başkanı Beşir Köksal'ı ziyaret eden SGK İl Müdürü Boztepe, sosyal güvenliğin önemini anlatmak için hafta dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini ifade etti.

Kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Boztepe, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın sosyal güvencesi başta olmak üzere sorunlarıyla kurum olarak yakından ilgileniyoruz. Mağdur olmamaları için de sürekli istişareler yaparak çözüm üretiyoruz. Her zaman esnaf teşkilatımız ile de işbirliği içerisindeyiz. Kurum yetkilileri olarak SESOB Başkanı Beşir Köksal’ı ziyaret ederek, esnaflarımızın sıkıntıları, problemleri nelerdir, çözümü konusunda ne gibi çalışmalar yapabiliriz. Bu konuda başkanımdan görüş alışverişinde bulunduk. Ayrıca yeni çıkacak olan yapılandırmanın Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini ifade ettik. Esnaflarımızın yapılandırmadan biran önce faydalanmalarını ve son güne bırakmamalarını temenni ediyoruz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Köksal ise, Sosyal Güvenlik Kurumunun önemine vurgu yaparak, "Sosyal Güvenlik Kurumu doğumumuzdan ölüme kadar her zaman bizlere yardımcı olmaktadır. Esnaf teşkilatı olarak sosyal güvenlik kurumundan ve çalışmalarından memnununuz. Kurum müdürümüz ve çalışanları esnafımızın sorunlarıyla yakından ilgileniyor. Kurum ile olan işbirliğimiz ile esnafımızı mağdur etmiyoruz. Önümüzdeki günlerde yeni bir yapılandırma yürürlüğe girecek. Bu yapılandırma esnaflarımızı da rahatlatacaktır. Esnaf ve sanatkarlarımızın yapılandırmadan en iyi şekilde faydalanmaları için elimizden gelen gayreti göstereceği." ifadelerini kullandı.

Ziyarete, Denetmen Ebubekir Kaleli ve Denetmen Yardımcısı Eylül Yiğit de katıldı.