Sivas olaylarının 26. yılı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Sivas olaylarının 26. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi. İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı'nda müzik dinletisi ile başlayan etkinliğe, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile vatandaşlar...