Sivas olaylarının 26. yılı

SİVAS (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenleri rahmetle, minnetle andıklarını belirtti.
2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler için düzenlenen anma törenine katılan Ağbaba, olayların 26. yılında CHP'li milletvekilleri ile Sivas'ta olduklarını söyledi.
Sivas olaylarıyla ilgili davaların takipçisi olacaklarını vurgulayan Ağbaba, "O ateşe benzin dökenler hesap vermediği sürece bu dava kapanmayacaktır. Ne bizim ne de insanlığın unutmayacağı bir dava." diye konuştu.
Ağbaba, cuma günü de Başbağlar'da olacaklarını söyledi.
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Gani Kaplan ise olaylarda hayatını kaybedenlerin aileleriyle anma programına katıldıklarını belirtti.
Madımak'ın "utanç müzesi" olması talebini yinelediklerini aktaran Kaplan, ailelerle Ankara'da "utanç müzesi" yapmaya karar verdiklerini kaydetti.