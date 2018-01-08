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Sivas Nuri Demirağ Havalimanından 46 bin kişi hizmet aldı

SİVAS (AA) - Sivas Nuri Demirağ Havalimanından, 2017 Aralık ayında 46 bin 101 kişinin hizmet aldığı bildirildi. DHMİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2017 Aralık Havalimanı İstatistiklerine göre, aralık ayında Sivas Nuri Demirağ...

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:52
Sivas Nuri Demirağ Havalimanından 46 bin kişi hizmet aldı
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SİVAS (AA) - Sivas Nuri Demirağ Havalimanından, 2017 Aralık ayında 46 bin 101 kişinin hizmet aldığı bildirildi.

DHMİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2017 Aralık Havalimanı İstatistiklerine göre, aralık ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiğinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artışla 45 bin 611 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Aynı dönemde dış hat yolcu trafiğinin de yüzde 192 artışla 490 yolcuya ulaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplamda yolcu sayısı yüzde 23 artışla 46 bin 101 oldu oldu. 2017 Aralık ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 artışla 354, dış hat uçak trafiği 4, toplamda ise yüzde 36 artışla 358 oldu. 2017 Aralık ayında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı kargo-posta-bagaj trafiği ise yüzde 15 artışla 304 ton olarak gerçekleşti. Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artışla 578 bin 227 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği 4 bin 157’ye ulaştı. Kargo, posta, bagaj trafiği ise yüzde 9 artışla 4 bin 988 tona ulaştı."

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