SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, Müzeler Haftası nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Arkeoloji Müzesi’ndeki programa Vali Salih Ayhan, Vali Yardımcıları Mustafa Yüksel Karadağ, Mehmet Nebi Kaya ile öğrenci ve veliler katıldı.

Kültüre önem veren ülkelerin gelişdiklerine dikkat çeken Vali Ayhan, "Çünkü ülkenin kalkınması için ekonomik sosyal kalkınmanın yanında mutlaka kültürel kalkınmanın da eş zamanlı gerçekleştirilmesi gerekir. Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında kültürel kalkınma da söz konusudur. Şehirler, sahip olduğu değerleri koruyup bu değerleri vatandaşlarına sunabildiği ölçüde çekim merkezi haline gelir. Müzeler, kültür turizminin yaygınlaşmasında başrol oyuncularından olup, şehirlerin markalaşmasını sağlar." diye konuştu.

Sivas’ın, tarihin farklı dönemlerine ait arkeolojik eserleri ve sit alanlarıyla ön plana çıktığını ifade eden Ayhan, şunları kaydetti:

"İlimiz, Selçukluların baş şehri, Osmanlıların eyalet merkezi olması sebebiyle tarihten kalan birçok anıt eserinin ihtişam ve zarafetiyle bir açık hava müzesi görünümündedir. Bu nadide yapıları gelecek kuşaklara aktarmak için restorasyon ve bakım çalışmaları büyük bir titizlik içerisinde yapılmaktadır. Sivas’ı bir müze kentine dönüştürmek istiyoruz. Var olan Kongre Müzesi, Aşık Veysel Müzesi ve Arkeoloji Müzesi’ne ilaveten Gastronomi Müzesi, Tarım Müzesi, Şehir ve Sanayi Mektebi Müzesi, Basın Müzesi, Medeniyet Müzesi, Halk Aşıkları Parkı ve Müzesi, Haralar Bölgesi Eko Turizm Bölgesi Savaş Atları Müzesi, Etnografya Müzesi ve Gökmedrese'nin müzeye dönüştürülmesi gibi yeni müzeleri 'Kültür Turizm Sivas' projesi kapsamında ilimize kazandırmayı planlıyoruz. Sivas, 'Müzeler Şehri' olacak."