Sivas merkezli uyuşturucu operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas ve Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 6'sı tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas ve Erzurum'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve temini yapanların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda K.Ç, İ.Y, M.A.S, A.K, M.Ç, İ.B.Ç, Ö.K. ve F.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.K. ve F.D. savcılıktan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, K.Ç, İ.Y, M.A.S, A.K, M.Ç. ve İ.B.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.