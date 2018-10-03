Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Sivas, Çanakkale, Ankara ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.A. ve S.C. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.