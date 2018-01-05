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Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu

- Örgütün "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılardan 13'ü serbest bırakıldı

05 Ocak 2018 Cuma 18:15
Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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SİVAS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Sivas merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 13'ü serbest bırakıldı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden yüzbaşı A.Ç, astsubaylar M.U, Y.K, H.K, Y.T, C.T, , A.Ç, Ö.Ş, S.B, H.E, A.Y. ve araştırma görevlisi M.H'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 13 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik Sivas, Hakkari, Ankara, İstanbul, Kırıkkale, Iğdır, Edirne, Muğla, Kars, Gaziantep, İzmir ve Bingöl'de 27 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda 13 muvazzaf subay ve astsubay ile bir askeri öğrenci ve bir araştırma görevlisi gözaltına alınmış, daha sonra gözaltı sayısı 17'ye yükselmişti. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlıdan muvazzaf astsubaylar M.K. ile O.K. tutuklanmış, astsubay U.T. ile eski askeri öğrenci S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
AdliyeFETÖ/PDYSivas
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