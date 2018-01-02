Sivas merkezli FETÖ/PDY operasyonu

SİVAS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Sivas merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muvazzaf astsubaylardan M.K. ile O.K. tutuklandı, astsubay U.T. ile eski askeri öğrenci S.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 11 şüphelinin ise işlemleri sürüyor.

FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik Sivas, Hakkari, Ankara, İstanbul, Kırıkkale, Iğdır, Edirne, Muğla, Kars, Gaziantep, İzmir ve Bingöl'de 27 Aralık 2017'de gerçekleştirilen operasyonda 13 muvazzaf subay ve astsubay ile 1 eski askeri öğrenci ve 1 araştırma görevlisi gözaltına alınmıştı.