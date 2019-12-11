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Sivas merkezli 6 ilde FETÖ'nün "askeri yapılanması"na yönelik operasyon
- 2'si muvazzaf 4 asker gözaltına alındı
Genel 11.12.2019, 16:54
SİVAS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Sivas merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 2'si muvazzaf 4 asker yakalandı.
Sivas'ın yanı sıra Tokat, Erzincan, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Isparta'da düzenlenen operasyonda subay adayıyken ilişiği kesilen Ö.F.A, sözleşmesi feshedilen subay M.A. ile astsubaylar M.A. ve F.Ö, gözaltına alındı.
Sivas'a getirilen şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
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