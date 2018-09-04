SİVAS (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ulusal egemenliğe dayalı, bağımsız, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin Sivas Kongresi ile Sivas'ta atıldığını belirten Otyakmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar bağımsız bir devlet olarak yaşatma kararlığının ortaya konulduğu ve Türk halkını ulusal irade ve egemenlik ilkeleri çerçevesinde birleştiren Sivas Kongresi’nde alınan kararlar, bugün de çok büyük önem taşımaktadır.

99 yıl önce Sivas Kongresi’nde aldıkları kararlarla ülkemizin kaderini belirleyen önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kongreye katılan tüm delegeleri rahmet ve minnetle anıyorum."