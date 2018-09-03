SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aydın, mesajında, tarihten bu yana hüküm sürdüğü coğrafyalarda, din, bayrak, vatan ve mukaddesatı yaşatmak uğruna büyük bedeller ödeyen Türk milletinin 1919 yılında tüm dünyaya büyük bir ders verdiğini belirtti.

Milli Mücadele'yi başlatan Atatürk'ün, Anadolu'nun en güvenilir şehri Sivas'ta bu ruhu açığa çıkardığını ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini, kadim şehir Sivas'ta attığını ifade eden Aydın, mesajında, şunları kaydetti:

"Türk milletinin, en menfi şartlar altında dahi çıkış yolunu bulabildiğinin güzel bir örneği olan 4 Eylül Sivas Kongresi, tarihi parlak, geleceği aydınlık olan Türkiye Cumhuriyeti'nin mihenk taşıdır. Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını 108 gün bağrına basarak milli mücadeleye büyük katkı sağlayan Sivaslılar ise geçmişte olduğu gibi bugün de vatanı için seve seve canını vermeye hazırdır. Yakın zamanda Türkiye düşmanlarının devreye soktuğu hain planları, tarihin tekerrürden ibaret olduğunu yine gözler önüne sermiştir. FETÖ'nün darbe girişimini püskürten aziz milletimiz, şehitler ve gaziler vererek şanlı bir destan daha yazmıştır."



15 Temmuz'da tıpkı bundan 99 yıl önce olduğu gibi yine milli mücadele ruhuyla direniş gösteren Türk milletinin ölüm saçan tanklara, kurşun yağdıran helikoptere, bombardıman yapan uçaklara aldırış etmeden vatanı müdafaa ettiğini belirten Aydın, "Bu destansı mücadeleyi unutulmaz yapan, vatan evlatlarının sergilemiş olduğu kahramanlıktır. Tarihten günümüze kadar yaşanan tüm bu destansı mücadele örnekleri göstermektedir ki bu cennet vatanda bağımsız ve hür olarak Türk bayrağını dalgalandırmak için güçlü olmak zorundayız. Güçlü olmak için de çok çalışmalıyız. Bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşayan insanlar olarak bizi bölmeye, parçalamaya çalışanların karşısında ancak 4 Eylül ruhla durabiliriz. Temennim odur ki bu ruh hiç bitmemeli. İşte bu duygu ve düşüncelerle 4 Eylül Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün istiklal kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. 4 Eylül'e ev sahipliği yapan sultan şehir Sivas'ta doğmaktan ve bu ruhu her zaman yüreğinde taşıyan Sivaslılara hizmet etmekten büyük gurur ve şeref duyuyorum." ifadelerini kullandı.