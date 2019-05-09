SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, "Sivas Kongresi 100. Yıl Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Sivas-Malatya karayolu üzerinde oluşturulan ormana Kaymakam Vekili Halil Dalak, kurum amirleri ve öğrenciler çam fidanı dikti.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı nedeniyle çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirten Kaymakam Vekili Halil Dalak, "Sivas Kongresi, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin ilanına giden önemli bir dönüm noktası, Sivas Kongresi sayesinde Kurtuluş Mücadelesi ulusal kimlik kazandı. Cumhuriyetin temelleri Sivas'ta atıldı. Sivas Kongresi Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetimizin ilanına giden süreçte önemli bir dönüm noktası olmuştur. Bu sayede Kurtuluş Mücadelesi ulusal bir kimlik kazanmış ve Cumhuriyet'in ilk temelleri Sivas'ta atılmıştır " ifadelerini kullandı.



