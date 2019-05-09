SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında raybüs ile düzenlenen geziye katılarak Divriği ilçesine gitti.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, protokol üyeleri ve Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencileri Sivas Kongresi'nin 100. yılına özel olarak görsel giydirmesi yapılan raybüs ile Divriği ilçesine düzenlenen geziye katıldı.

'Gençlerle Kültür Sanat ve Edebiyat Sohbetleri’ programının bir yenisini raybüste bulunan gençlerle gerçekleştiren Ayhan, şehir kültürünü, tarihini ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak, öğrencilerden gelen soruları da cevapladı. Verilen aralarda ise Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla güzel etkinliklere imza attıklarını belirten Ayhan, "Kongrenin 100. yılı çok güzel birliktelik kattı ve şehrimizde güzel bir heyecan oluştu. Herkesin ortak derdi Sivas ve 100. yıl ruhu. İnşallah bunu daimi kılacağız." ifadelerini kullandı.

Divriği Kaymakamı Muhammet Öztabak tarafından ilçede karşılanan Ayhan ve beraberindekiler sunulan halk oyunları gösterisini izledi.

Vali Ayhan, daha sonra öğrencilerle birlikte UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası ile Divriği konaklarını gezdi.



