SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında "Aile ve Yaşam Sohbetleri" söyleşisi düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde Prof. Dr. Meral Kelleci tarafından "Duygu Yönetimi ve Öfke Kontrolü" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Aile Danışmanlığı Ana Dalı Başkanı Prof. Dr. Kelleci, ruh sağlığı, duygu yönetimi, öfke ile baş etme, öfke ve fiziksel hastalıklar konuları hakkında dinleyenlerine bilgi verdi.

Öfkenin vücudun doğal bir tepkisi olduğunu dile getiren Kelleci, "Kontrollü öfke ve üzüntü insan anatomisi gereği yaşanması gerekiyor. Kontrolsüz öfke birçok olumsuz sonucu beraberinde getiriyor. Bunun en bariz sonucu hastalıklardır. Böyle bir sonuçta topluma olumsuz yansır. Öfke insan anatomisi gereği yaşanması gerekli bir süreç, kontrolsüz öfke ise yaşanmasını istemediğimiz bir süreçtir." dedi.



Programın sonunda konuşan Vali Salih Ayhan da 100. yıl kapsamında sadece kültürel ve sanatsal etkinliklere değil sosyal içerikli programlara da yer verildiğini söyledi.

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinliklerine akademisyenlerin değerli katkıları ile devam ettiklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"Bu zamanda bu tür söyleşilere çok ihtiyacımız var. İnsanlar çok materyalist bir dünyada yaşıyor. Bunun içerisinde bir maneviyat eksikliği var. Dolayısıyla bu tür sohbetler çok anlamlı oluyor. Meral hocamızın anlattığı gibi günlük hayatta öfke kontrolü verimli bir yaşam için hepimize gerekli."



Söyleşinin ardından Akademisyen Soprano Serap Duran ise tango eserlerden oluşan mini bir dinleti sundu.

Programa, Vali Salih Ayhan ve eşi Zeynep Akkiraz Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, eşi İlkay Bilgin, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, il protokolü ile birçok davetli katıldı.

