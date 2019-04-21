SİVAS (AA) - Sivas Kongresi’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas’ın gözde kayalık ve kanyonlarından oluşan Eğribucak yöresine yürüyüş ve foto safari düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında kentin gözde kayalık ve kanyonlarından oluşan Eğribucak yöresine düzenlenen yürüyüş ve foto safariye Sivas Valisi Salih Ayhan da katıldı. Bölgenin eşsiz manzarası geziye katılanları büyüledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayhan, Sivas'a 23 kilometre mesafede bulunan 'Dünya'daki Mars' olarak da adlandırılan ve yüzey şekli ile Mars gezegenine benzeyen bin 420 metre yükseltideki bölgenin tanıtımı için gezi düzenlediklerini belirtti.

Bölgenin turizme kazandırılmasını hedeflediklerini vurgulayan Ayhan, "Bu bölge araştırmacıların ve turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Yukarı Kızılırmak Jeoparkı içindeki 8 yürüyüş rotasından biri olan kayalıkların turizme kazandırılması için çalışma gerçekleştiriyoruz. 23 milyon yıl geçmişi olan doğa harikası bölgede farkındalık oluşturup, tanıtıma daha fazla yer vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Mars'ı andıran kayalıkların jeosit olarak korunması ve turizme kazandırılmasına yönelik 2013 yılından bu yana bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü anımsatan Vali Ayhan, "Sivas'ta bulunan 300'e yakın jeositten biri de Eğribucak Kayalıklarıdır. 20 kilometrekarelik alanda farklı görünüm sunan, kırmızı çamur taşları ve kum taşlarından oluşan bölge, akarsu ve tektonizmanın etkisi ile yeniden şekillenmiştir. Bu bölgenin Türkiye'nin ikinci bir Kapadokya'sı olmasını hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.



Yürüyüşün sonunda, Sivas Göktürk Okçuluk Spor Kulübü tarafından okçuluk gösterisi sunuldu.



Programa, Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Teoman Karaca, çok sayıda öğrenci ile doğa sporları tutkunları katıldı.