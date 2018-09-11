SİVAS (AA) - 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Sivas 7. Kitap Günleri'nde 170 bin tane kitap satıldığı bildirildi.

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlikte görev alan yetkililer Sivas Valisi Davut Gül'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Vali Gül, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "7. Sivas Kitap Günleri'nde 170 bin kitap satıldı. Etkinliğe 200'ün üzerinde yayınevi katıldı. Her yayınevi bir önceki seneden daha fazla kitap sattı. Buraya yaklaşık olarak bin 500 civarında kitap bağışlandı. Bu kitapların yaklaşık 300 tanesi okullarda kullanabileceğimiz kitaplar. Bin 200 kitap ise geri dönüşüm ve buna benzer yerlerde kullanılabilecek kitaplar. Kullanılabilecek bu 300 kitap bir köy okulunun kütüphanesini zenginleştirebilecek durumda." dedi.

Etkinlikte Sivas'ta yaşayan yazarlara, şairlere, fikir adamlarına yer verildiğini de belirten Gül, "Sivas'ta yaşayan engellilere, Sivas ile ilgili sözü olan herkese söz vermeye çalıştık. Sivaslı olup herkesin tanıdığı Yavuz Bülent Bakiler, Yusuf Kaplan başta olmak üzere kendi hemşerilerimizi davet ettik. Zengin bir program oldu. 100 yılda inşallah bu yakaladığımız çıtanın daha üzerine çıkarız." diye konuştu.

