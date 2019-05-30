Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta trafikte 2018 bilançosu

SİVAS (AA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürlüğü, Sivas, Kayseri ve Yozgat'ta 2018 yılında meydana gelen trafik kazalarında 273 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sivas'ta 2018 yılında meydana gelen bin 774 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 84 kişi hayatını kaybederken 3 bin 454 kişi ise yaralandı. Ölümlerin yüzde 36,9'u (31 kişi) kaza yerinde, yüzde 63,1'i (53 kişi) ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde yaşamını yitirdi.
Yozgat'ta 2018 yılında meydana gelen bin 346 adet ölümlü yaralanmalı trafik kazası sonucunda 42 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 824 kişi ise yaralandı. Ölümlerin yüzde 69'u (29 kişi) kaza yerinde, yüzde 31'i (13 kişi) ise yaralanıp sağlık kuruluşlarına sevk edildikten sonra kazanın sebep ve tesiriyle 30 gün içinde öldü.