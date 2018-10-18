Sivas İşitme Engelliler Lisesine kavuşuyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta yapımı tamamlanan İşitme Engelliler Lisesi yakın zamanda hizmete açılacak.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valisi Davut Gül, kentte yapımı tamamlanan bazı okullarda incelemelerde bulunarak, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'dan bilgi aldı.

İlk olarak Sivas ve çevre illere hitap edecek ve Milli Eğitim Bakanlığınca açılışı onaylanan, dezavantajlı gruba yönelik inşa edilen Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meslek Lisesini ziyaret eden Gül, sınıfları ve diğer sosyal donatıları inceledi.

İşitme engellilerin başka illere gitmemesini ve eğitimlerini Sivas'ta sürdürmelerini isteyen Gül, okulda son rötuşların yapıldığını belirterek, yakın zamanda eğitime başlanacağını aktardı.

Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan 12 derslikli Şehit Halil Kantarcı Özel Eğitim Meslek Lisesinin Sivas'ta 9 işitme engelli öğrenciye ışık olacağını vurgulayan Vali Gül, okulun öğrenci sayısına bakılmaksızın dezavantajlı grupların eğitim hakkına öncelik verdiklerine işaret etti.

Eski Milli Eğitim Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz'ın talimatını hatırlatan Gül, "Sayın Bakanımız bize ‘bir kişi bile olsa bu okul yapılacaktır’ dedi. Okulumuz eğitime hazır, öğrencileri ile buluşacağı günleri bekliyor. İşitme engellilerimiz liseyi inşallah uygun şartlarda burada, ilimizde okuyacaklar. Ülkemizde az sayıda bulunan İşitme Engelliler Lisesi, tüm donatıları ile engelli kardeşlerimize hizmet verecek. Sivas’a sağladığı katkılardan ötürü Sayın Bakanımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Gül, daha sonra Eğri Köprü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 24 derslikli Sağlık Meslek Lisesi inşaatında incelemelerde bulundu. Okulun çevre düzenlemeleri ile ilgili çeşitli talimatlarda bulunan Gül, son rötuşların yapıldığı okulun kente hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Gül, Sivas'a kazandırılan yeni okullar dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başta olmak üzere Sivas milletvekillerine, bürokratlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

