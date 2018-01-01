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Sivas İmam Hatipliler Derneği'nde görev değişimi

SİVAS (AA) - Sivas İmam Hatipliler Derneğinin olağan genel kurulunda, Samet Şimşek, başkanlık görevini Hüseyin Duma'a teslim etti.İmam Hatipliler Derneğinde yapılan genel kurulda divan başkanlığını Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’ın yaptığı...

01 Ocak 2018 Pazartesi 12:50
Sivas İmam Hatipliler Derneği'nde görev değişimi
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SİVAS (AA) - Sivas İmam Hatipliler Derneğinin olağan genel kurulunda, Samet Şimşek, başkanlık görevini Hüseyin Duma'a teslim etti.

İmam Hatipliler Derneğinde yapılan genel kurulda divan başkanlığını Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’ın yaptığı genel kurul, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Şimşek, hayır sahipleri ve yönetim kurulu üyelerinin gayretleriyle hizmet binasını derneğe kazandırdıklarını söyledi.

İmam Hatip Lisesi ve ortaokullarında okuyan öğrencilere yemek verdiklerini, başarılı öğrencileri bursla ödüllendirdiklerini ifade eden Şimşek, "Bu bir hizmet yarışı, derneğe olan desteğim her zaman devam edecek.Yeni görev alan arkadaşlara şimdiden başarılar delerim." dedi.

Yönetim kurulu ve denetim kurulu faaliyet raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından, tek liste ile girilen seçimlerde Hüseyin Duman yeni başkan seçildi.


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