Sivas İl Özel İdaresinin kırsaldaki çalışmaları

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya Merkez Güney köyü grup yolunda devam eden çalışmaları inceledi.

Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, kırsalda yaşam standartlarının arttırılmasına yönelik, köy yollarını iyileştirerek köylülerin güvenli ulaşım yapabilmeleri için İl Özel İdaresi çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Genel Sekreter Kaya, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından, Merkez Güney köyü grup yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaya, bu sene şehir kırsalında çok yoğun bir mesai harcadıklarını belirtti.

Mevsim uygun olduğunca da mesai harcamaya devam edeceklerini aktaran Kaya, "Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüz, birçok ekibiyle Sivas'ın her köşesine dağılmış durumda. Burada merkez Güney, Çongar, Karalar, Gazibey köylerimizin bağlantısını sağlayan grup yolumuzda bitümlü sıcak asfalt serim çalışmalarını ve yol uyarı levhaları montajını yürütüyoruz. Devam edecek çalışmalarla beraber, bu güzergahdaki bütün köylerimize ulaşım daha kolay sağlanacak. Ayrıca Altınyayla ilçemize ulaşımı da kolaylaştırmış olacak. Toplamda 2.700 nüfusa hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Kaya, il genelinde yürütülen çalışmalar hakında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"182 kilometrede sathi kaplama çalışması yerine getirildi, 222 kilometrede 1. kat asfalt çalışması tamamlandı ve 750 kilometrede 2. kat asfalt yenileme, iyileştirme çalışmalarının tamamlandı. Geçen sene 1 milyon 700 bin metrekare olan parke taşı döşeme hedefimizi bu sene 2 milyon olarak belirlemiştik. Bu rakama yaklaştık, taşlar büyük bir oranda nakledildi ve döşendi. 2018 yılı içerisinde Sivas'ta 2 milyon metrekare kilit parke taşı da döşenmiş olacak."

