Sivas İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesi belli oldu

SİVAS (AA) - Sivas İl Özel İdaresinin 2019 yılı bütçesi 160 milyon lira olarak belirlendi.



Özel İdareden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Genel Meclisi'nde yapılan toplantıda İmar Bayındırlık, Tarım-Orman, Eğitim-Kültür, İçişleri, Hukuk, Araştırma ve İnceleme, Sanayi ve Ticaret ile Çevre Sağlık Komisyonları tarafından hazırlanan raporların nihai aşamaya gelmesinin ardından Plan Bütçe Komisyonu çalışmaları ele aldı.

Tamamlanan bütçe programı, İmar Bayındırlık Komisyonu Başkanı Turan Topgül tarafından meclise okundu.

Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan İl Özel İdare bütçesi oy birliği ile kabul edilerek, 160 milyon lira olarak belirlendi.



Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, "Bütçemizin her bir kalemini Sivaslılara hizmet etmek için harcayacağız. Her yıl olduğu bu yılda sahada yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Sivas İl Özel İdaresi kurumsal ve teknik yapısıyla Türkiye'nin en başarılı kurumları arasında yerini almaktadır. Hepimiz kurumumuzun kıymetini bilelim.'' dedi.

İl Özel İdarenin kapasitesini maksimum seviyeye çıkaracaklarını aktaran Ayhan, ''Sistematik olarak çalışacağız. Vatandaşlarımızın önceliklerini dikkate alacağız. İl özel idaresi, KÖYDES VE DAP kaynakları ile güzel bir çalışma dönemi geçireceğimizi ifade etmek istiyorum. Meclis üyelerimize de bütçe maratonunda gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyorum. Kamu kaynaklarını en etkin şekilde kullanmayı amaçladığınızı düşünüyorum. Kırsalımıza, şehrimize hayırlı olsun.'' diye konuştu.