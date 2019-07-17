Sivas İl Koordinasyon Kurulu toplandı

SİVAS (AA) - Sivas İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan'ın koordinesinde, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğünün çalışmalarıyla yılda dört defa yapılan toplantıların üçüncüsünde, koordinasyon gerektiren konular istişare edilerek, çözüm gerektiren hususlarda ilgili kurumların görüşü alındı.
Valilik olarak hayata geçirdikleri ve şehrin dijital hafızası olma özelliği taşıyan Sivas Yatırım ve Proje İzleme Sistemi’nin (SİVİS) aktif olarak kullanıldığını belirten Ayhan, şunları kaydetti:
“Bu proje tüm kamu kurum ve kuruluşlarının entegre olduğu sistem, yatırım ve projelerin anlık olarak takibine imkan vermektedir. Tüm sistemler gibi SİVİS’in de sürdürülebilir ve güvenilir bir kaynak olması kurumlarımızın bu konuda göstereceği hassasiyete bağlıdır. Kurumların belirlediği kullanıcılara yönelik gerekli eğitimler verilmiştir. Valiliğimizce hayata geçirilen SİVİS, birçok şehre örnek oldu.”