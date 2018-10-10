Sivas İl Koordinasyon Kurul Toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 2018 yılının son İl Koordinasyon Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdare Meclis Salonu’nda Vali Davut Gül başkanlığında yapılan toplantıda, kentteki çalışmalar değerlendirildi.

Vali Gül, burada yaptığı konuşmada, Paşabahçe Mesire Alanı'nın diğer şehirlere örnek olacak bir proje olduğunu vurgulayarak, Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkür etti.

Başkan Aydın da yapılan çalışmalara değinerek koordinasyon gerektiren konular hakkında bilgi verdi.

Sivas'ta bir standart oluşturulduğunu aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Biz var olanı değiştirmedik, her zaman şehre yeni bir standart kazandırdık. Sivas’ı her anlamda standardı olan bir şehir konumuna getirdik. Altyapısını tamamladık, suda kayıp kaçak oranı yüzde 65 civarındaydı, yağmur suyu hattı yoktu. Kanalizasyon ile yağmur suyu hattı birlikteydi. Şimdi bu sıkıntılar giderildi. Merkezideki hizmetler ne ise kenar mahallelerde de o standart var."

Vtandaşların kalite istediğini de ifade eden Aydın, "İlk belediye başkanı olduğumuz süreçte şehrimize yatırımcı gelmesi için toplantılar yaptık. Yatırımcılara hibelerden bahsettik, gelmelerini istedik. Bugün o yatırımcıların istediği standartları tamamladık. Sivas her yönüyle yaşanabilir bir şehir konumuna geldi." açıklamasında bulundu.

Toplantıya, kaymakamlar ve kamu kurum müdürleri katıldı.