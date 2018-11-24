Sivas İl Jandarma Komutanı Tataroğlu'na ziyaretler

SİVAS (AA) - Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu'nu ziyaret etti.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz ve As Başkan Faruk Taşseten, Sivas İl Jandarma Komutanlığı'na atanan Albay İdris Tataroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Tataroğlu, Demir Grup Sivasspor'un Sivas için bir değer olduğunu ve bu değere tüm Sivas olarak sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Kırmızı-beyazlı ekibimizin maçlarını yakından takip ettiği belirten Tataroğlu, Sivasspor'a lig mücadelesinde başarılar diledi.

Başkan Otyakmaz da, ziyaretin sonunda günün anısına, üstünde adı yazılı 58 sırt numaralı Demir Grup Sivasspor formasını Albay Tataroğlu'na hediye etti.