"Sivas her anlamda ulaşılabilir bir şehir"

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması amacıyla düzenlenen toplantılar kapsamında Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nı ziyaret ederek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, tanıtım filmi ile başlayan programda söz alan Nuri Demirağ Havalimanı Müdürü Ebubekir Taşseten, havalimanının 3 bin 811 metre uzunluk ve 45 metre genişlik ile Şanlıurfa Havalimanı'ndan sonra en uzun ikinci piste sahip olduğunu ifade etti.

Nuri Demirağ Havalimanı'nda 2 adet apron, 2 adet taksirut, 3 milyon yolcu kapasiteli 20 bin 47 metrekare terminal binası, 356 araçlık otopark bulunduğunu aktaran Taşseten, uçakların güvenli bir iniş kalkış yapmalarını sağlayan hava seyrüsefer yardımcı cihazlarıyla donatıldığını belirtti.

Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nın her geçen gün büyüdüğünü anlatan Taşseten, 2006'da 286 olan uçak trafiğinin 2018 ağustos ayı itibarıyla 2 bin 816'ya yükseldiğini, yine 2006'da 18 bin 716 olan yolcu sayısının 2018 Ağustos'ta 402 bini geçtiğini kaydetti.

Vali Gül ise haftada 37 uçuşun gerçekleştirildiğini belirterek, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde yapılan havalimanının bugün yeniden yapılsa 350-400 milyon liraya ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Havalimanında 400'ün üzerinde kişinin dolaylı ya da doğrudan istihdam edildiğine dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Onun dışında da sanayiye, turizme, Sivas'a gelen her bir hemşehrimize hizmet eden bir yapı oldu. Talep olduğunda da dünyanın her yerine uçuş yapılabilecek bir sistemimiz var. Havaalanının pisti yenilenmeye ihtiyaç duyuyor. Havaalanının kapatılıp pistin yenilenmesi gündemdeydi. Önceki Ulaştırma Bakanımız geldiğinde, 'Bunu kapatmadan ilave pist yaparak çözelim.' dedi. Orta vadede inşallah bu da olacak. Bir diğer beklenti de havaalanından direkt Merakum üzerinden bir yol açılması. Onun da fizibilite çalışmaları yapılıyor. Bunlar bir anlık yapılacak işler değil. Bir de bütçe imkanlarının müsait olduğunda gündeme gelmesi gerekiyor. Ayrıca havaalanı-Sıcak Çermik, havaalanı-Yıldız Dağı Kayak Merkezi yollarımız da inşallah olacak, yatırım programımızda. Sivas her anlamda ulaşılabilir bir şehir."