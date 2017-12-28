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Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yıldız'dan ziyaret

SİVAS (AA) - Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, dişi hayvan kesim kontrolü için Yıldız Et Kombinasını ziyaret etti. Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, kesimhanede incelemede bulunan Yıldız, 2018 yılının...

28 Aralık 2017 Perşembe 12:55
Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yıldız'dan ziyaret
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SİVAS (AA) - Sivas İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız, dişi hayvan kesim kontrolü için Yıldız Et Kombinasını ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, kesimhanede incelemede bulunan Yıldız, 2018 yılının "Hayvan hastalıklarıyla mücadelede buzağı ölümlerinin önlenmesi yılı" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Bu kapsamda, gebe hayvanlara koruyucu aşılama yapılarak buzağı ishallerine bağlı kayıpların önlenmesi, ayrıca ahır hijyeni şartlarının iyileştirilmesi ve çiftçi eğitim çalışmalarının yıl boyunca devam edilmesinin amaçlandığını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra ülkemizde ortalama yüzde 15 olan buzağı kayıplarının 2018 yılı sonunda yüzde 5 seviyelerine indirilmesi hedeflenmektedir. İlimizde yetiştiriciliği yapılan büyük ve küçükbaş hayvan varlığından azami derecede faydalanmak, damızlık hayvanlardan elde edilen süt üretiminin devamını sağlamak, kırmızı et miktarını artırmak öncelikli görevlerimizdendir. Daha ekonomik olması amacıyla belli yaş ve kilogramın altındaki hayvanlar ile gebe veya damızlık dişi hayvan kesimlerinin önlenmesi gerekir. Bu konuyla ilgili denetimlerimiz devamlı olarak yapılacaktır. Yürütülecek bu çalışmaların neticesinde canlı hayvan ve et ithalatının en kısa sürede bitirilmesi hedeflenmektedir."

Yıldız, 2017 yılı büyükbaş ve küçükbaş hayvan güncelleme çalışmalarının, 31 Aralık'ta sona ereceğine işaret ederek, yetiştiricilerden güncelleme konusuna hassasiyet göstermelerini istedi.

Yetiştiricilerin işletmesindeki hayvanları, il ve ilçe müdürlüklerine bildirmesi gerektiğini hatırlatan Yıldız, aksi takdirde cezai işleme maruz kalabilecekleri uyarısında bulundu.


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Et KombinasıSivasSivas Gıda Tarım Ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız
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